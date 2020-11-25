مدينة القاهرة تشهد أمطار غزيرة ورعدية

تتساقط أمطار غزيرة في هذه الأوقات على مدينة القاهرة، حيث توقعت الأرصاد الجوية المصرية في وقت سابق أن البلاد تشهد فرص أمطار متوسطة على القاهرة الكبرى، متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحرى كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الإسكندرية والسلوم ورشيد وبلطيم ورشيد وبورسعيد والعريش ورفح، وأمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من شمال الصعيد الفيوم وبنى سويف والمنيا.

كما توقعت الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الغربية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، و جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.