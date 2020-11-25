حماس: قصف "إسرائيل" للقنيطرة عدوان همجي

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن القصف الصهيوني على القنيطرة في الجولان السوري المحتل، عدوان هجمي، وعربدة صهيونية على كل المنطقة.

وأوضح حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس، في تصريح صحفي، أن العدوان المتكرر على سوريا هو امتداد لجرائم الاحتلال التي لا تتوقف ضد شعبنا الفلسطيني وضد كل شعوب المنطقة.

واعتبر أن هذا العدوان يأتي بعد أيام قليلة بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي للجولان المحتل، وهو ما يمثل مشاركة أمريكية فعلية في هذا العدوان.

وشدد قاسم، على أن تصاعد هذا العدوان يأتي مع مسارعة بعض الأطراف في المنطقة للتطبيع مع العدو الصهيوني، وما هو ما يُغري الاحتلال الصهيوني على مواصلة وتصعيد عدوانه.

ورأى قاسم، أن استمرار العدوان الصهيوني على الأمة، يلزمه توحيد جهود ومواقف القوى الحية في كل مكونات الأمة لمواجهة المشروع الصهيوني ودحره عن الأرض العربية.

وقالت مصادر إعلامية سورية اليوم الأربعاء 25/11/2020، أن "إسرائيل" قصفت في محيط قرية رويحينة بالقنيطرة جنوب سوريا.

وأفاد مصدر عسكري سوري، أنه وفي تمام الساعة 23:50 من ليل الثلاثاء وجه الاحتلال الإسرائيلي بتوجيه ضربة جوية من اتجاه الجولان السوري المحتل باتجاه جنوب دمشق، مشيراً أن الأضرار اقتصرت على الماديات.

وقالت الوكالة السورية للأنباء "سانا":"إن الدفاعات الجوية السورية عملت على التصدي للعدوان الإسرائيلي."

وأكد مصدر أمني، أن الاعتداء الإسرائيلي وقع بالقرب من إحدى النقاط في محيط قرية رويحينة جنوب القنيطرة مؤكداً أنه لا خسائر بشرية نتيجة العدوان الذي اقتصرت اضراره على الماديات.