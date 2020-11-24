نقابة الصحفيين المصريين تقاطع أخبار محمد رمضان ومنع نشر اسمه وصورته

قررت نقابة الصحفيين المصريين، اليوم الثلاثاء 24/2020، مقاطعة أخبار الفنان المصري محمد رمضان ومنع نشر اسمه وصورته.

وذكر مجلس نقابة الصحفيين في بيان صحفي أنه تابع عن كثب ردود الأفعال الشعبية الرافضة والغاضبة تجاه ما قام به الممثل رمضان بلقائه في مدينة دبي قبل أيام بشخصيات تنتمى إلى الكيان الصهيوني، مخالفاً بذلك قرار اتحاد المهن الفنية برفض كافة أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال.

ودان مجلس نقابة الصحفيين، مُخالفة محمد رمضان لقرارات النقابات المهنية المصرية بحظر كافة أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال واستفزازه لمشاعر الشعب العربي، مقدماً التحية لقرار مجلس اتحاد النقابات الفنية بإيقافه وإحالته إلى التحقيق.

وأصدر مجلس نقابة الصحفيين قراراً ملزماً لأعضاء الجمعية العمومية بمقاطعة أخبار الممثل محمد رمضان، وعدم نشر اسمه أو صورته في أي منصة صحفية لحين انتهاء التحقيق معه في نقابته، ويؤكد المجلس أن مخالفة قرار مقاطعة هذا الممثل، ستخضع مرتكبها للمسائلة التأديبية وسيحال فورا إلى لجنة التحقيق النقابية.

وجدد مجلس نقابة الصحفيين تمسكه بجميع قرارات الجمعيات العمومية السابقة بحظر جميع أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي مع الكيان الصهيوني حتى يتم تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة، وعودة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.