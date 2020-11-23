الحوثيون يستهدفون محطة "أرامكو" في جدة

أعلن الحوثيون اليوم الاثنين 23/11/2020، استهداف محطة توزيع شركة أرامكو في مدينة جدة السعودية المطلة على البحر الأحمر.

وأفاد المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن الهجوم تم بصاروخ مجنح من نوع "قدس 2" وأن الإصابة كانت دقيقة جدا، وأن سيارات الإسعاف والإطفاء هرعت إلى المكان المستهدف.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في تغريدة أخرى:"إن استهداف محطة توزيع أرامكو في جدة جاء ردا على ما سماه استمرار الحصار والعدوان"، داعياً الشركات الأجنبية والعاملين فيها إلى الابتعاد عن الأماكن الحيوية، كما حذر من تواصل العمليات في العمق السعودي.

ولم يصدر عن السلطات السعودية حتى الآن أي تأكيد فوري أو نفي لإعلان جماعة الحوثي.

وكانت جماعة الحوثي هددت في وقت سابق من هذا الشهر باتخاذ خطوات عسكرية تصعيدية ضد السعودية خلال الأيام المقبلة، ردا على استمرار ما وصفته بالعدوان والتصعيد العسكري المستمر من التحالف السعودي الإماراتي الذي تقوده الرياض.