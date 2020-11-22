جاسوس “إسرائيل” بأمريكا حُر بعد انتهاء الإفراج المشروط

أصبح الجاسوس الأمريكي اليهودي السابق جوناثان بولارد رجلاً حراً بعد 30 عامًا في السجن وخمس سنوات في ظل قوانين الإفراج المشروط الصارمة.

وقال محامي بولارد:"أصدرت لجنة الإفراج المشروط الأمريكية شهادة بإنهاء الإفراج المشروط ورفع جميع قيود الإفراج المشروط عن عميلنا المجاني جوناثان جيه بولارد".

وأضاف:"على وجه التحديد ، لم يعد السيد بولارد خاضعًا لحظر تجول ، ولم يعد ممنوعًا من العمل لدى شركة ليس لديها برنامج مراقبة تابع للحكومة الأمريكية على أنظمة الكمبيوتر الخاصة بها، ولم يعد مطلوبًا منه ارتداء جهاز مراقبة معصم يتتبع مكان وجوده، وله حرية السفر إلى أي مكان بما في ذلك إسرائيل للحصول على إقامة مؤقتة أو دائمة كما يشاء".

وقال البيان:"نحن ممتنون وسعداء لأن عميلنا قد تحرر أخيرًا من أي قيود ، وأصبح الآن رجلًا حرًا من جميع النواحي، نتطلع إلى رؤية عميلنا في إسرائيل".

وحكم على بولارد ، الذي أدين في عام 1987 بتهمة التجسس لصالح إسرائيل عندما عمل كمحلل استخباراتي في مركز مكافحة الإرهاب التابع للبحرية الأمريكية ، بالسجن مدى الحياة مع إمكانية الإفراج المشروط بعد 30 عامًا.

في بيان ، أشارت وزارة العدل الأمريكية إلى أنه “اعتبارًا من 20 نوفمبر ، خدم جوناثان بولارد خمس سنوات في المجتمع مقابل الإفراج المشروط”.

مضيفًا أنه “وبعد مراجعة قضية السيد بولارد ، وجدت لجنة الإفراج المشروط الأمريكية أنه لا يوجد دليل يستنتج أنه من المحتمل أن ينتهك القانون”.

في نوفمبر 2015 ، تم إطلاق سراحه من مجمع بوتنر الإصلاحي الفيدرالي في ولاية كارولينا الشمالية ، حيث قضى عقوبته وانتقل إلى مدينة نيويورك. تضمنت شروط الإفراج المشروط عنه أن يكون محصورًا في مناطق معينة من نيويورك ، وارتداء سوار الكاحل الإلكتروني في جميع الأوقات ، من الساعة 7 مساءً حتى الساعة 7 صباحًا. حظر التجول والمراقبة المستمرة لأجهزة الكمبيوتر الخاصة به. كما مُنع بولارد ، الذي يعيش مع زوجته إستر ، من التحدث إلى الصحفيين.

يصادف يوم الجمعة مرور خمس سنوات بالضبط على سريان شروط الإفراج المشروط. على الرغم من أن محامي بولارد كانوا يأملون في ألا تجدد وزارة العدل الأمريكية ولجنة الإفراج المشروط القيود ، إلا أن الاحتمال لا يزال يلوح في الأفق. لكن في ظل عدم تحركهم في الساعات الماضية، انتهت القيود.

سيسمح الإعفاء لبولارد وزوجته بالهجرة أخيرًا إلى إسرائيل، وهو ما كان يريده بعد إطلاق سراحه من السجن. ورحب عدد من الشخصيات السياسية الإسرائيلية، بمن فيهم بنيامين نتنياهو ، بالنبأ مساء السبت. وأصدر رئيس الوزراء بيانا قال فيه إنه “ملتزم بالإفراج عنه لسنوات عديدة، وأعمل بلا كلل من أجل عودته”، وأنه “يتوقع وصول جوناثان بولارد إلى إسرائيل قريبا”.

صرح رئيس دولة الاحتلال رؤوفين ريفلين عبر التويتر “على مر السنين ، شاركنا ألم جوناثان بولارد ، وشعرنا بالمسؤولية والالتزام لتحقيق إطلاق سراحه. الآن سنكون قادرين على الترحيب به وبعائلته في منزله بعد سنوات عديدة صعبة من السجن والقيود ، في حياة جديدة من الصحة والسلام”

على مدى السنوات الخمس الماضية ، بذل محامي بولارد منذ فترة طويلة إليوت لاور محاولات لاستئناف قواعد الإفراج المشروط المقيدة في محكمة جزئية أمريكية ، لكنها فشلت في النهاية. وقال إن القيود كانت تعسفية ومنعت بولارد من العمل. جادل لاور أيضًا بأن بولارد لم يعد لديه معلومات سرية ذات صلة يمكنه مشاركتها ولم يكن يمثل خطرًا على الطيران.

في ديسمبر 2015 ، قاضية المقاطعة السابقة للمنطقة الجنوبية من نيويورك كاثرين ب. فورست طلبت من لجنة الإفراج المشروط تقديم أدلة لتبرير بعض الشروط المفروضة. ولكن بعد أن أرسل مدير المخابرات الوطنية الأمريكية جيمس كلابر رسالة إلى المحكمة تفيد بأن الوثائق التي تعرض لها بولارد لا تزال سرية على مستويات “سرية للغاية” و “سرية”، حكم القاضي فورست بعدم تخفيف شروط بولارد للإفراج المشروط.

خلال سنوات سجن بولارد ، قامت الحكومات الإسرائيلية أيضًا بعدة محاولات فاشلة مطالبة الإدارات الأمريكية بالعفو عن الجاسوس.

في عام 1984، تطوع بولارد وخطيبته آن هندرسون للتجسس لصالح إسرائيل بينما كان بولارد يعمل كمحلل استخباراتي في مركز مكافحة الإرهاب التابع للبحرية الأمريكية. كان الكولونيل أفيم سيلا ، طيار سلاح الجو الذي كان يقضي إجازة في جامعة كولومبيا ، هو الشخص الذي ربط بولارد مع رافي إيتان ، رئيس مكتب الاتصال العلمي لاكام آنذاك – وهي وحدة استخبارات سرية داخل وزارة الدفاع كانت تجمع المعلومات الفنية والعملية، غالبًا ما تكون المعلومات متعلقة بالطاقة النووية،

أدار أفراد إيتان ولاكام في نيويورك وواشنطن بولارد لأكثر من عام. مرر بولارد بشكل منهجي وثائق سرية حول عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير الأسلحة الكيميائية في العراق وسوريا ، وصور الأقمار الصناعية من تونس (التي استخدمتها إسرائيل في قصف مقر منظمة التحرير الفلسطينية عام 1985 هناك) ، ومعلومات عن الجيوش العربية.

في عام 1985 ، عندما استخدم بولارد جهاز الكمبيوتر في مكتبه لانتقاء المزيد من الوثائق السرية ، أصبح مشرفوه وضباط الأمن مرتابين وتم وضعه تحت المراقبة. عندما أدرك بولارد وزوجته أن أمرهما قد كشف، قاما لالفرار، فروا إلى السفارة الإسرائيلية في واشنطن. ومع ذلك ، بناءً على أوامر من إيتان ، طُلب منهم المغادرة. ثم تم القبض على الزوجين من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.

في مقابلة مع ABC News في عام 2009 ، قال المحامي الفيدرالي الأمريكي آلان إليس ، الذي كتب كتابًا بعنوان “دليل السجن الفيدرالي” ، إن الحكم عليه بقضاء بعض الوقت في باتنر ، الواقع على بعد 40 دقيقة بالسيارة من رالي ، يشبه “ضرب يانصيب النزيل” وأطلق على المنشأة اسم “أحد جواهر التاج في نظام السجون الفيدرالي”. يضم Butner FCC العديد من المدانين ذوي الياقات البيضاء.

وبحسب ما ورد شارك بولارد صداقة مع مجرم مشهور آخر: مخطط بونزي المدان بيرني مادوف.

في عام 2002 ، كان إدوين بلاك الصحفي الوحيد الذي زار بولارد في السجن. خلال تلك المقابلة ، قال بولارد لبلاك: “اهتمامي الوحيد عندما وأخرج هو أن أعيش حياة منتجة قدر الإمكان، أود أن أترك هذا ورائي”.