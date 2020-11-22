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استمرار التظاهرات الحاشدة في إسرائيل ضد فساد نتنياهو

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 07:52 - 22 نوفمبر 2020
تظاهرة ضد نتنياهو تظاهرة ضد نتنياهو
تقارير
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 تظاهر آلاف الإسرائيليين، الليلة، وللأسبوع الـ22 على التوالي ،ضد رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، مطالبين باستقالته.

وانطلقت الليلة، مظاهرة "الاعلام السوداء" في القدس المحتلة وتل أبيب وفي الكثير من الجسور والتقاطعات، نحو مقر إقامة نتنياهو، من الكنيست إلى شارع "بلفور".

ودعا منظمو الحراك الاحتجاجي ، نتنياهو الى الرحيل عن الحكم، مؤكدين أنه فقد أي صلة مع الواقع من كثرة الأكاذيب التي يروجها وان الجمهور سئم الألاعيب والمناورات السياسية التي يمارسها.

يشار إلى أن آخر استطلاعات الرأي في إسرائيل، تشير إلى تراجع شعبية نتنياهو وحزبه "الليكود" إلى 27 مقعدا مقارنة بقرابة 40 مقعدا حصل عليها في الانتخابات الأخيرة.

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