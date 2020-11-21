اسرائيل تحاول افشال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

زعم وزير الطاقة" الإسرائيلي" يوفال شتانيتسا أن الموفد اللبناني في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير موقفه 7 مرات، محذرا من أن المفاوضات البحرية مع لبنان ستصل إلى طريق مسدود.

و يرى مراقبون بأن تصريحات الوزير الاسرائيلي هي تمهيد لافشال المفاوضات في الجولة الخامسة، حيث أن التعنت "الإسرائيلي" والمواقف التي تتخذها تحاول منع لبنان من المطالبة بحقه كما يراه وهي تحاول أن تفرض قواعدها وأسسها في المفاوضات مسبقا .

وبحسب صحيفة الأخبار اللبنانية، فإن ما يقوم به الوزير "الإسرائيلي " "فذلكة دعائية" هدد بها بطريقة غير مباشرة لبنان و قال اذا استمر الأمر والموقف اللبناني فلن يقدر عندها استخراج نفطه من كامل البحر المتوسط.

وبحسب صحيفة الأخبار لا يوجد أي تغيير في مواقف لبنان سواء في ما يتعلق بحدّه المائي جنوباً أو غيره. وأكدت مصادر مطلعة على المفاوضات للأخبار أن لبنان أودع الأمم المتحدة خطاً واحداً رقمه 23 ، لكنه أوضح في المرسوم 6433/2011، أن من حقه مراجعة هذا الخط في حال بروز معطيات وبيانات أكثر دقة.

وأشار المصدر أن "إسرائيل " تحاول عرقلة المفاوضات بعد إصرار لبنان على موقفه وحقه .