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"طائرة أمريكية" استراتيجية تحلق في سماء فلسطين المحتلة

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 15:49 - 21 نوفمبر 2020
بي 52 بي 52
تقارير
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كشفت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية، اليوم السبت، أن ‏القاذفة الأمريكية B-52 "ستراتوفورترز"، حلقت فوق سماء فلسطين المحتلة صباح اليوم.

وأشارت الصحيفة العبرية أن الطائرة الأمريكية تعتبر القاذفة الاستراتيجية الرئيسية لجيش الولايات المتحدة، لافتة أنها أقلعت من الولايات المتحدة أمس.

وعلقت القناة 12 العبرية على الحدث: "شيء غير طبيعي، قاذفة من نوع بي-52 تعبر سماء الشرق الأوسط، مسار غير طبيعي، شيء ما يحدث".

في سياق متصل، ذكر شهود عيان أن طائرة استخبارات أمريكية من نوع "بيونك" شوهدت اليوم على شواطئ لبنان وسوريا، تزامنًا مع تحليق الطائرة الأمريكية فوق سماء فلسطين المحتلة.

 

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