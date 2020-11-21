أعلنت وسائل اعلام لبنانية عن مقتل عدد من السجناء الفارين من سجن بعبدا في لبنان اثناء مطارتهم صباح اليوم السبت.

وكان مجموعة من السجناء قاموا بكسر أبواب الزنازين، وفروا إلى أماكن مجهولة.

وكشفت الوكالة اللبنانية الرسمية أن عددا من الفارين قُتل إثر اصطدام سيارة كانت تقلهم بشجرة أثناء مطاردتهم من جانب القوى الأمنية التي فرضت طوقا في المنطقة.

وذكرت الوكالة أن القوى الأمنية فرضت طوقا في محيط قصر عدل بعبدا والمنطقة المحاذية له، وكشفت أن شعبة المعلومات نجحت بإلقاء القبض على عدد من الفارين.

وفي المقابل توجهت المدعية العامة في جبل لبنان غادة عون على وجه السرعة إلى مكتبها للمباشرة بالتحقيقات المتعلقة بالحادثة.