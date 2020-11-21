قتيلان واصابات عدة في قصف استهدف كابول

قتل شخصان وأصيب نحو 10 أشخاص بجراح مختلفة فجر اليوم السبت في قصف استهدف وسط العاصمة الافغانية "كابول".

ووفقًا لوسائل الاعلام فإن الانفجارات وقعت في أجزاء مكتظة بالسكان في العاصمة الأفغانية بما في ذلك قرب المنطقة الخضراء وسط العاصمة كابول ما يرجح ارتفاع أعداد الضحايا.

وسمعت صفارات الإنذار في سفارات ومقار شركات في المنطقة الخضراء ومحيطها، وهي حي كبير شديد التحصين يضم مقار عشرات الشركات العالمية والعاملين فيها.

وتداول نشطاء منصات التواصل صور تظهر فجوات كبيرة أحدثتها الصواريخ حيث اصيب مبنيين منفصلين على الاقل.

ولم يصدر أي تعليق من مسؤولين على الانفجارات، لكن وزارة الداخلية قالت إنه تم الإبلاغ عن انفجارين "لقنبلتين لاصقتين" في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، وقع أحدهما في سيارة للشرطة، مما أسفر عن مقتل شرطي وجرح ثلاثة آخرين.

وتأتي هذه الانفجارات قبل اجتماع بين وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، ومفاوضين من حركة طالبان والحكومة الأفغانية في قطر.

وتشهد أفغانستان في الأشهر الأخيرة موجة عنف مستمرة أسفرت عن سقوط ضحايا في جميع أنحاء أفغانستان. ولم تعلن أي مجموعة على الفور مسؤوليتها عن انفجارات، السبت.