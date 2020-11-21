مصادر تؤكد وفاة أيمن الظواهري في افغانستان

أكدت مصادر مطلعة في أفغانستان وباكستان لصحيفة "عرب نيوز" حقيقة وفاة زعيم تنظيم "القاعدة" أيمن الظواهري لأسباب طبيعية "على الأرجح".

ونقلت الصحيفة عن 4 مصادر أمنية على الأقل في باكستان وأفغانستان تأكيدها مقتل الظواهري، مضيفة أن اثنين منهم قالا، إنه "توفى"، ومع ذلك، فقد تحدثوا بشكل غير رسمي لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام".

وذكر التقرير أن "الظواهري (69 عاما)، ظهر آخر مرة في رسالة مصورة في ذكرى هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة العام الجاري".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "في حال تأكد هذا التطور، فمن المحتمل أن يخلق فراغا عميقا في قيادة القاعدة، حيث قتل مؤخرا اثنان من كبار القادة على الأقل كان من المرجح أن يكونا في الصف ليحلا محله".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" كشفت الأسبوع الماضي، أن الرجل الثاني في تنظيم القاعدة، قتل في إيران في أغسطس الماضي على يد عملاء "إسرائيليين" يتصرفون بأمر من الولايات المتحدة".