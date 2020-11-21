ترامب: فزت بالانتخابات وحصلت على 74 مليون صوت ولكن..!

جدد الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مساء الجمعة، فوزه بالانتخابات الرئاسية على المرشح الديمقراطي جو بايدن مؤكدًا أنه حصل على 74 مليون صوت في الانتخابات.

يذكر أن الرئيس دونالد ترامب أكد مرارا، أنه فاز في الانتخابات لكن الانتصار سرق منه عبر عمليات تزوير واسعة النطاق.

وفي اطار حماية نفسه أقدم ترامب على رفع دعاوى قضائية واعادة تدقيق وفرز في العديد من الولايات الأمريكية وجميع تلك الدعاوي سقطت.

​وفقا لتقديرات شبكات الإعلام الأمريكية الرئيسية، فإن المرشح الديمقراطي جو بايدن هو الفائز في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، التي لا يزال أمامها شوطا من الإجراءات حتى تعتمد رسميا.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي للحديث عن سبب قراره الاخير بتخفيض أسعار الأدوية: "ان تخفيض أسعار الأدوية، سيخفف الأعباء عن المرضى".