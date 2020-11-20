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مصرع 4 اشخاص اثر انهيار عقارات في الاسكندرية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:04 - 20 نوفمبر 2020
انهيار الاسكندرية انهيار الاسكندرية
تقارير
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لقي 4 أشخاص مصرعهم و أصيب 6 آخرين اثر انهيار عقارين بالإسكندرية المصرية بسبب الطقس السيئ.

و حيث الإسكندرية اليوم الجمعة، موجة من الطقس السيئ، وهطول الأمطار الرعدية الغزيرة منذ الساعات الأولى من فجر اليوم، مما أدى الى انهيار عقارين بأحياء الجمرك وكرموز غرب الإسكندرية، وأسفرت تلك الحوادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 أخرين.

من جهتها صدرت محافظة القاهرة تحذيرات للمواطنين لعدم النزول إلى الشوارع إلا في حالة الضرورة القصوى، و ذلك لإعطاء الفرصة للأجهزة المعنية لأداء عملها في رفع آثار الأمطار، وتسهيل حركة معدات الشفط والعاملين المنتشرين في الشوارع.

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