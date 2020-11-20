مسلحون يقتحمون مبنى شركة في جورجيا ويحتجزون رهائن

أعلنت قوات الأمن الجورجية، اليوم الجمعة، أنها تجري عملية خاصة وسط مدينة تبليسي، حيث اقتحم مسلحون مبنى لشركة تقدم خدمات قروض مالية مصغرة.

ووفقا لقناة "روستافي" الجورجية، فإن المسلحين الذين اقتحموا المبنى احتجزوا عشرة أشخاص كرهائن.

ولا توجد أية تفاصيل أخرى إلى الآن، حيث ضربت قوات الأمن طوقا أمنيا حول المنطقة بأكملها.

وأكدت وزارة الداخلية الجورجية الهجوم المسلح على الشركة وسط مدينة تبليسي، وإرسال قوات الأمن إلى هناك.

وبحسب شهود عيان، قام بالهجوم أكثر من مسلح، وكان يحمل أحدهم قنبلة يدوية، مشيرين إلى أن الشرطة تمكنت من إقناعهم بالإفراج عن شخصين.

وأعلنت وسائل إعلام جورجية أن عدد المهاجمين هو 5 أشخاص، وجميعهم مسلحون.

وطالبت قوات الشرطة من جميع وسائل الإعلام إيقاف البث المباشر من مكان الحادثة.