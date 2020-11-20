شركة طيران إماراتية توقع مذكرة تفاهم مع شركة"العال" الإسرائيلية

أعلنت شركة طيران امارتية، امس الخميس، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك، مع شركة "العال" للطيران، الأكبر في "إسرائيل".

وقالت شركة الاتحاد الإماراتية، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، إنه ضمن الاتفاق سيتم بحث "إقامة خدمات مشتركة(..) والتعاون على صعيد الخدمات الهندسية وخدمات الشحن"، وغيرها.

وأضاف البيان، ان اتفاقية التفاهم تشمل أيضا التعاون في "برامج الولاء وإدارة الوجهات والاستفادة المثلى من مرافق تدريب الطيارين وطواقم الضيافة الجوية".

ونقل البيان، عن الرئيس التنفيذي للشركة الإماراتية، توني دوغلاس، قوله إن "المذكرة تشكل قاعدة انطلاق لعلاقة قوية وتعاونا مثمرا ومستمرا بين أبوظبي وتل أبيب".

وأوضح أنها تأتي "في أعقاب الرحلة التاريخية لشركة العال إلى أبوظبي، التي تُعد أول رحلة على الإطلاق بين إسرائيل والإمارات"، في إشارة لزيارة أول وفد إسرائيلي لأبو ظبي عقب توقيع اتفاق التطبيع بين البلدين.

بدوره، أفاد الرئيس التنفيذي للشركة الإسرائيلية، جونين أوسيسكن، بأن "العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والإمارات، أتاحت فرصة مهمة لبحث سبل التعاون مع الاتحاد للطيران".

وقال أوسيسكن: "مذكرة التفاهم تأتي كخطوة أولى في مسيرة التعاون المشترك بين الناقلتين الجويتين (..) ونرى أنها تعكس النجاح المستقبلي المرتقب لهذا التعاون".

وفي الفترة الماضية، أعلنت الاتحاد للطيران الإماراتية، أنها تعتزم بدء رحلات يومية بين أبو ظبي وتل أبيب اعتبارا من 28 مارس/أذار 2021.

الرئيس التنفيذي للشركة الإماراتية، توني دوغلاس، إن "المذكرة تشكل قاعدة انطلاق لعلاقة قوية وتعاونا مثمرا ومستمرا بين أبوظبي وتل أبيب".

وأوضح أنها تأتي "في أعقاب الرحلة التاريخية لشركة العال إلى أبو ظبي، التي تُعد أول رحلة على الإطلاق بين "إسرائيل" والإمارات"، في إشارة لزيارة أول وفد إسرائيلي عقب توقيع اتفاق التطبيع بين البلدين.

وفي 15 سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقي تطبيع مع إسرائيل، برعاية أمريكية في العاصمة واشنطن.