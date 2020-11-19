"عون" يأمل استرجاع لبنان حقوقه من "إسرائيل"

أعرب الرئيس اللبناني "ميشال عون" اليوم الخميس عن أمله في أن تثمر المفاوضات الجارية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، عن نتائج يسترجع من خلالها لبنان جميع حقوقه بالاستناد إلى القوانين الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال "عون" قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال "ستيفانو دل كول" في قصر بعبدا ببيروت.

وأضاف "عون" أن ترسيم الحدود البحرية يتم على أساس الخط الذي ينطلق برا من نقطة رأس الناقورة، استنادًا إلى المبدأ العام المعروف بالخط الوسطي من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية الفلسطينية المحتلة.

وأكد ضرورة تصحيح "الخط الأزرق" ليصبح مطابقا للحدود البرية المعترف بها دوليا.

من ناحيته أبدى الجنرال "ستيفانو دل كول"، ارتياحه للمفاوضات الجارية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وكان الأسبوع الماضي قد عقد الجانبان اللبناني والاحتلال الإسرائيلي الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة حول ترسيم الحدود البحرية.

وعُقدت المحادثات في مقر الأمم المتحدة في رأس الناقورة بحضور ممثل عن الولايات المتحدة الأمريكية.