البحرين تعلن تطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية مع "إسرائيل"

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إنه تم إنجاز 3 اتفاقيات سلام في 6 أسابيع، موضحا أن السلام مع البحرين يقوم على أسس سليمة.

وأكد نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القوي ساهم في التوصل للسلام مع البحرين.

وأوضح بينيامين نتنياهو، أن السلام بين إسرائيل والبحرين مبني على أسس متينة من التعاون المشترك.

وأوضح رئيس وزراء إسرائيل، أن إسرائيل والبحرين كانتا على تواصل منذ سنوات قبل توقيع اتفاق أبراهام.

من جانبه، اعتبر بومبيو أن اتفاقيات السلام التي أبرمت مؤخرا مع إسرائيل تعكس "رسالة لإيران بأنها ستصبح أكثر عزلة".

وشدد وزير الخارجية الأميركي على أن هذه الاتفاقيات "ستدفع اقتصاد المنطقة إلى الأمام".

وأعلن وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، أن البحرين وإسرائيل ستطبقان نظام التأشيرة الإلكترونية على مواطنيهما بدءا من في الأول من ديسمبر المقبل، وذلك ليتمكنوا من السفر بحرية بين البلدين.