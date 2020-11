خطوة ذكية لحماية آخر زرافة بيضاء على الأرض

أكدت منظمة "إسحاقيني هيرولا" للحفاظ على البيئة، اليوم الثلاثاء، إن الزرافة البيضاء باتت الآن بمفردها بعد مقتل أنثى وعجلها على يد صيادين في مارس/آذار.

وقالت المنظمة في بيان لها نقلته وسائل الاعلام :" تم تزويد الزرافة البيضاء الوحيدة في العالم بجهاز تحديد المواقع العالمي "GPS" ضمن الجهود الرامية لحماية هذا الحيوان النادر من الصيادين في كينيا.

وأضافت :" سيعمل جهاز تحديد المواقع العالمي، المرفق بأحد قرون الزرافة، بإجراء اختبار اتصال كل ساعة لتنبيه حراس الحياة البرية إلى موقعها، حسبما ذكرت المنظمة في بيانها.

وقتل صيادون غير شرعيين في كينيا الزرافة البيضاء الوحيدة في العالم وعجلها، حيث عثر على جيفتي الزرافتين البيضاوين، اللتين لم يتم الإبلاغ عن مشاهدة مثلهما في أي بلد آخر في العالم "هيكلين عظميين بعدما قتلهما صيادون غير شرعيين" في محمية في غاريسا شمال شرقي كينيا.

This is our white Kenyan giraffe very well fitted with a GPS tracking device. We don't want to loose such a beautiful species.#Magicalkenya Eastleigh mt kenya #Hot96Drive pic.twitter.com/ALHlKHeTVz