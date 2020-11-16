حزب الله يقدم التعازي من سوريا بوفاة الوزير وليد المعلم

تقدم حزب الله اليوم الاثنين، بواجب التعازي والمواساة من رئيس الجمهورية العربية السورية الرئيس بشّار الأسد ومن الشعب السوري، بوفاة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وليد المعلم.

ويخص حزب الله تعازيه لعائلة الفقيد وليد المعلم الكريمة بأصدق المشاعر، ويسأل الله العلي القدير أن يسكنه فسيح جنانه ويلهم أحبته الصبر والسلوان.

واكد الحزب أن الدولة السورية فقدت برحل المعلم رجلاً كبيراً، كان مدافعاً عن وحدتها واستقرارها.

وأوضح أن المتوفي خدم القضايا العربية والإسلامية من موقعه في وزارة الخارجية طيلة سنوات تحمله للمسؤولية، إضافة إلى أنه مؤيد وناصر وداعم بقوة للقضية الفلسطينية والمقاومة في جنوب لبنان، وقفه إلى جانب الشعب اللبناني في مختلف الأزمات التي مرّ بها.

وأعلنت الحكومة السورية اليوم الاثنين، وفاة وزير الخارجية وليد المعلم نتيجة مرض عضال.