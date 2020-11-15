محلل "إسرائيلي": حماس أبلغت الوسيط المصري أن الصواريخ أطلقت بالخطأ

زعم رون بن يشاي كبير المراسلين والمحللين العسكريين في صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية اليوم الاحد أن: "حماس أبلغت إسرائيل عبر مصر وقطر أن الصواريخ أطلقت الليلةعن طريق الخطأ.

وأضاف يشاي أن حركة حماس أبلغت المصريين أن "سبب اطلاق الصورايخ من غزة هو إما بسبب الأمطار أو لخلل فني خارج عن إرادتها ولكنه لم يكن حدثا بفعل فاعل".

وأشار أن :"مصر أكدت "لإسرائيل" كما نقلت عن حركة حماس أن الصواريخ أطلقت من نقاط تحت الأرض تتبع لها".

هذا وكشف موقع الأخبار العبري (0404)، المقرب من جيش الاحتلال،النقاب، عن احتمالية أن يكون إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، فجر اليوم الأحد، باتجاه موقع إسرائيلية، بسبب حالة الطقس، وليس بفعل بشري.

وأوضح الموقع، أن "جيش الاحتلال يفحص الوضع، بناء على أشرطة فيديو أظهرت انطلاق أحد الصواريخ، تزامنا مع عاصفة من البرق، ضربت قطاع غزة".

من جهته ادعى الجيش الإسرائيلي أن صاروخين أطلقا من قطاع غزة، سقطا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت، فجر اليوم الأحد، سلسلة غارات على قطاع غزة، كما قصفت نقاط رصد للمقاومة، دون أن يسجل وقوع إصابات.