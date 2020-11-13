ترامب "يعتزل" الحياة العامة لمدة أسبوع

مر أسبوع كامل على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المنتهية ولايته، دون الإدلاء بأي تعليقات عامة، في حالة نادرة من الغياب الطويل.

ولاحظ محللون أمريكيون أن ترامب انتظر أربعة أيام ليقوم بأول ظهور رسمي له بعد خسارته أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن، حيث أمضى حوالي 10 دقائق في حفل بيوم المحاربين القدامى في مقبرة ارلينغتون يوم الأربعاء.

ولم يصدر عن ترامب أي تصريحات أمام الكاميرا منذ الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما أعلن بدون دليل أن الانتخابات قد سُرقت منه في مؤتمر صحافي تم تحديده على عجل في غرفة الإحاطة الإعلامية في البيت الأبيض، ولم يرد على أي أسئلة من المراسلين أو مقدمي الأخبار منذ رحلته إلى مقر حملته في يوم الانتخابات.

ووفقا لبيانات صادرة عن مركز "فاكت بايس فييد" لتصريحات وتعليقات ترامب، فإن فترة الستة أيام هي أطول فترة يقضيها ترامب دون الإدلاء بأي تصريحات شخصياً.

وأفاد موقع "ذا هيل" القريب من الكونغرس أن السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كايلي ماكناني لم تحدد الموعد الذي يعتزم فيه ترامب التحدث علناً، ولكنها أشارت إلى أنه تنحى جانباً للسماح للطعن القانوني في الانتخابات.