قناة الشرق الجديدة تُعيد برنامج الكوميدي باسم يوسف

تداول نشطاء اعلاميون خبرًا يفيد بأن قناة الشرق الجديدة ستقوم بإعادة البرنامج السياسي الساخر للإعلامي باسم يوسف قريبًا.

ورغم انتشار الخبر على أوسع نطاق إلا أن الاعلامي باسم يوسف لم يؤكد أو ينفي تلك الأنباء على حساباته الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن قناة الشرق تم اطلاقها يوم الأربعاء وهي قناة تتبع للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق لتصبح خدمة اخبارية متعددة المنصات.

ومن الجدير ذكره أن الإعلامي الساخر باسم يوسف لفت انتباه الملايين خلال برنامجه الشهير الذي كان بعنوان (البرنامج) والذي ظهر بعد فوز الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.

لكن برنامج البرنامج تراجع كثيرًا بعد سيطرة الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي على الجمهورية المصرية ليعود باسم إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويكتفي فقط بالحديث عن مواضيع غير سياسية.

قناة الشرق الجديدة

والقناة التي اختارت من دبي موقعا لها، يديرها الفلسطيني نبيل الخطيب، مدير قناة "العربية" الأسبق، وتضم مجموعة كبيرة من الإعلاميين العرب.

وقالت القناة "إنها ستركز على القضايا الاقتصادية الإقليمية والدولية "حتى يتمكن الجمهور العربي من الاطلاع على أحدث تطورات الاقتصاد العالمية وقت حدوثها، مع تحليلات وافية ومعمّقة تواكب التطورات".

وقال نبيل الخطيب مدير عام القناة "إن "الشرق" تأتي لتكون "محطة تلفزيونية مترافقة مع العديد من المنصات للتوجه إلى العديد من الفئات التي لم يسبق أن حظيت بخدمة إخبارية ملائمة لاهتماماتها، وهذه المؤسسة ستقدم خدمة فريدة لقادة الأعمال وقادة الرأي وقادة السياسة الحريصين على اقتصادات بلدانهم".

وأثارت القناة جدلا واسعا، لا سيما أن الشق الأول من اسمها يطابق اسم قناة "الشرق" المصرية المعارضة لنظام عبد الفتاح السيسي.

وأبدت قناة "الشرق" المصرية رفضا شديدا لأخذ اسمها من قبل القناة السعودية، التي تضع اسم "الشرق" فقط على شاشتها دون كلمة "بلومبيرغ".

وقال مدير القناة، أيمن نور، إن مشروع "الشرق بلومبيرغ" السعودية بدأ قبل أكثر من 5 سنوات، بدعم من الأمير الوليد بن طلال، على أن تحمل اسم "بلومبيرغ الشرق الأوسط أو ميدل إيست".

وأوضح أن الصحفي عبد الرحمن الراشد، والكاتب الإماراتي عبد الخالق عبد الله، كان لهما الدور في تغيير اسم القناة إلى "الشرق".

وقال نور إن "هذه البلطجة تستهدف مزاحمة الشرق في السوشال ميديا وغيرها في عملية مخابراتية حقيرة".

وأضاف: "لن نتوقف عن دورنا ورسالتنا.. ولدينا كل الحقوق القانونية والملكية الفكرية، ولن نترك بابا إلا وسنطرقه"، في إشارة إلى رفع قضايا بحق القناة السعودية الجديدة.