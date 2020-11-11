ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

عرض طائرة ترامب المروحية للبيع

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:20 - 11 نوفمبر 2020
طائرة ترامب طائرة ترامب
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

عرضت شركة Jet Edge Partners، طائرة الهليكوبتر Sikorsky S-76B الخاصة بالرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، والتي تعود إلى عام 1989، للبيع، لكنها لم تحدد سعرها وتركت تحديد السعر متاح وقالت "قدم عرض".

ويشار إلى أن أسعار هذه الطائرات تتراوح ما بين 700000 – 800000 ألف دولار، وبالنظر إلى أنها تخص ترامب فقد تصل قيمتها السوقية إلى 1 مليون دولار.

وفيما يخص الرفاهية المتوفرة في الطائرة كونها خاصة بترامب، فستحصل على تصميم داخلي خاص لكبار الشخصيات يتسع لستة أشخاص مع كرسيين مستقليين، إضافةً إلى أرضيات مفروشة بالسجاد الفاخر أحزمة مقاعد ذهبية.

تشمل التجهيزات الأخرى الدرج الخارجي القابل للسحب، ورادار الطقس، والطيار الآلي وغيرها من التقنيات التي تجعل التحليق أكثر أماناً.

ومن الجدير ذكره أن ترامب يمتلك أيضًا طائرتي هليكوبتر أخريين من طراز Sikorsky S76-B وطائرات شخصية أخرى، بالإضافة إلى طائرة POTUS .

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات