عرض طائرة ترامب المروحية للبيع

عرضت شركة Jet Edge Partners، طائرة الهليكوبتر Sikorsky S-76B الخاصة بالرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، والتي تعود إلى عام 1989، للبيع، لكنها لم تحدد سعرها وتركت تحديد السعر متاح وقالت "قدم عرض".

ويشار إلى أن أسعار هذه الطائرات تتراوح ما بين 700000 – 800000 ألف دولار، وبالنظر إلى أنها تخص ترامب فقد تصل قيمتها السوقية إلى 1 مليون دولار.

وفيما يخص الرفاهية المتوفرة في الطائرة كونها خاصة بترامب، فستحصل على تصميم داخلي خاص لكبار الشخصيات يتسع لستة أشخاص مع كرسيين مستقليين، إضافةً إلى أرضيات مفروشة بالسجاد الفاخر أحزمة مقاعد ذهبية.

تشمل التجهيزات الأخرى الدرج الخارجي القابل للسحب، ورادار الطقس، والطيار الآلي وغيرها من التقنيات التي تجعل التحليق أكثر أماناً.

ومن الجدير ذكره أن ترامب يمتلك أيضًا طائرتي هليكوبتر أخريين من طراز Sikorsky S76-B وطائرات شخصية أخرى، بالإضافة إلى طائرة POTUS .