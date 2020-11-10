ليفني تعلق على وفاة صائب عريقات ماذا قالت؟

علقت وزيرة خارجية الاحتلال الإسرائيلي السابقة تسيبي ليفني مساء اليوم الثلاثاء على وفاة صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وكبير المفاوضين الفلسطينيين متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

ونشرت ليفني تغريدة عبر صفحتها الخاصة على تويتر عبرت فيها عن حزنها لوفاة عريقات وقالت: "خالص تعازي للفلسطينيين ولأسرته، سنشتاق إليه، عريقات كرس حياته لشعبه، واعتاد أن يقول إن الوصول إلى سلام هو قدري"

وأشارت إلى أنه تحدث معها أثناء مرضه عبر رسالة نصية أرسلها لها قال فيها "لم أنته مما ولدت لأفعله"

ولمع اسم عريقات في معظم محطات التفاوض التي جرت بين منظمة التحرير الفلسطينية و"إسرائيل"، منذ مؤتمر مدريد للسلام في 1991، وشهد مختلف التقلبات على المفاوضات السياسية التي جرت بين الجانبين

وكانت ليفني مسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين في حكومة الاحتلال السابقة، وعدت جولات مفاوضات عدة مع عريقات لمحاولة الوصول إلى اتفاق لحل الصراع الفلسطيني "الإسرائيلي".