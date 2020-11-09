بايدن يؤكد: الأمريكيين سيحصلون على لقاح كورونا مجانًا

أكد المرشح الديمقراطي المنتخب، جو بايدن، اليوم الاثنين، أن المواطنين الأميركيين سيحصلون على لقاح كورونا مجانًا، حال توفر.

وأوضح بايدن، أن "التركيز سيكون على المجموعات التي تتأثر أكثر بالفيروس من الأميركيين ذوي الأصول اللاتينية والأفريقية".

وبيّن الرئيس الجديد للولايات المتحدة، أن التحديات ما زالت كبيرة رغم التطورات بشأن اللقاح.

وأشار إلى أنه "لو تمت الموافقة على لقاح كورونا، فلن يتوفر قبل بضعة أشهر".

وذكر أنه يعمل مع كل القادة من الحزبين لمواجهة الفيروس، ونتيع العلم وكل ما يأتي من العلماء.

وأعلنت شركتي فايزر وبيونتيك الامريكيتين عن تحقيق تقدم في لقاح كورونا والذي اثبت فعالية بنسبة 90 في المئة، في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

وبحسب المواقع الامريكية الإخبارية، فقد أظهرت النتائج الأولية لدراسة اختبارات اللقاح توفير حماية للمرضى بعد سبعة أيام من تلقي الجرعة الثانية و28 يوما من تلقي الجرعة الأولى.

وعن إعادة الطلاب إلى المدارس وفتح الاقتصاد، قال بادين، إنه "سيعيدهما من دون أية مخاطر".

كما أوضح أن المطلوب وضع سياسة التحزب جانبا كي نعيد توحيد أميركا"، داعيًا إلى ضرورة الالتزام بارتداء أقنعة الوجه الطبية.

من جهته، قال الرئيس الأميركي الحالي، دونالد ترامب، في تغريدة له على حسابه في تويتر إن "البورصة تسجل ارتفاعا كبيرا، لقاح في الطريق قريبا. فعال بنسبة 90 في المئة حسب تقارير. نبأ سار!".