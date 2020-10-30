لا إصابات في صفوف الجالية الفلسطينية بتركيا جراء زلزال إزمير

طمأن السفير الفلسطيني لدى تركيا فائد مصطفى، أبناء شعبنا، بأن أبناء الجالية الفلسطينية في مدينة إزمير بخير ولم يصبهم أي مكروه، نتيجة الزلزال الذي ضرب الولاية في وقت سابق اليوم الجمعة.

وقال السفير مصطفى: الجالية الفلسطينية في مدينة إزمير بخير، ولا يوجد أي إصابات في أوساط جاليتنا والحمدلله.

وضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر ولاية إزمير غرب تركيا، ما أدى إلى انهيار عدة مبان، وخسائر مادية.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) قولها إن مركز الزلزال بحر إيجة قبالة سواحل مدينة "سفري حصار" غرب تركيا.