زلزال بقوة 6.6 على مقياس ريختريضرب ازمير التركية

أفادت وكالات الانباء التركية أن زلزالاً قوياً ضرب اليوم الجمعة ولاية إزمير غربي تركيا.

و وفقاً لإدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"،فإن الزلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، مركزه بحر إيجة قبالة سواحل مدينة "سفري حصار" غربي تركيا.

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قال في تصريح له إن المعلومات الواردة حتى الآن تشير لانهيار 6 مباني في منطقتي بورنوفا وبيراكلي.

في السياق ذاته، قال والي اسطنبول إنه لم يتلقى أي أنباء حول وقوع خسائر جراء الهزة الأرضية التي شعر بها سكان المدينة، مؤكداً عدم ورود أي معلومات بخصوص حصول أي خسائر بشرية أو مادية.