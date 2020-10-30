1300 دولار لكل مولود اسمه "محمد"

أحيت جمهورية الشيشان، الواقعة داخل جمهورية روسيا الاتحادية، ذكرى المولد النبوي الشريف على طريقتها الخاصة.

فقد قررت الشيشان منح كل مولود جديد يُسمى على اسم النبي محمد "صلى الله عليه وسلم" مائة ألف روبل روسي، أي ما يعادل 1300 دولار أمريكي تقريبًا، لمواليد يومي 28 و29 من شهر أكتوبر الجاري، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف في البلاد.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن أحمد حاج قديروف، أمين الصندوق العام الإقليمي في الشيشان، قوله إنه سيتم دفع مائة ألف روبل لكل مولود حديث اسمه محمد تيمنًا بالرسول الكريم محمد، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وبدوره، أشار أحمد دوداييف، وزير الإعلام والصحافة في الحكومة الشيشانية، بالقول إلى أن "الحدث الخيري جاء ليتزامن مع المولد النبوي الشريف، حيث ستحصل كل عائلة ترزق بمولود في الفترة بين 28 و29 أكتوبر، وتطلق اسم النبي أو اسم أحد أفراد آل البيت والصحابة، على 100 ألف روبل مكافأة".

وجاءت الخطوة من جمهورية الشيشان، التي تتمتع بالحكم الذاتي ضمن الجمهورية الروسية، في ظل الأزمة المتصاعدة نتيجة الرسوم المسيئة للنبي محمد في فرنسا.

وتسببت أزمة الرسوم المسيئة في حالة من الغضب لدى شعوب العالمين العربي والإسلامي، الذين استشاطوا غضبًا دفاعًا عن رسولهم الكريم.