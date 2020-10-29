إصابة رئيس حزب الأمة السوداني بفيروس كورونا

أصيب رئيس حزب الأمة السوداني الصادق المهدي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفق ما أعلنت عنه العائلة

وذكر بيان العائلة: "تعرض الحبيب الإمام لشعور بالإعياء، وأجرى له مساء الأربعاء فحص كوفيد-19، وللأسف اتضح صباح الخميس أن النتيجة إيجابية، وبحمد الله فإنه الآن يتلقى العلاجات".

والمهدي رئيس حزب الأمة وهو آخر رئيس وزراء سوداني منتخب ديمقراطيا، وأطاح تحالف إسلاميين وقادة عسكريين به في عام 1989.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في السودان 13765 حالة وبلغ إجمالي الوفيات 837 بحسب البيانات الرسمية.