تفاصيل اصابة حارس امن بالقنصلية الفرنسية بجدة طعنًا بالسكين

أصيب حارس أمن بالقنصلية الفرنسية في جدة اليوم الخميس 29-10-2020 طعنًا بالسكين ويرجح أن الاعتداء جاء ردًا الاساءة الفرنسية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وفي التفاصيل ذكر المتحدث الاعلامي لشرطة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي أن مواطن سعودي اعتدى على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بآلة حادة وتم نقل الحارس للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

اعتداء على القنصلية الفرنسية بجدة

وأشار الغامدي إلى أنه تم القبض على الجاني وتوقيفه لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

يُشار إلى أن فرنسا تشن حملة شرسة ضد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنشر رسوم كاريكاتورية مسيئة اضافة إلى مواقف مؤيدة لتلك الرسوم من الرئيس ايمانويل ماكرون مما اثار غضب المسلمين في جميع دول العالم.