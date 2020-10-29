ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

مقتل فرنسي وإصابة آخرين بهجوم بسكين قرب كنيسة في مدينة نيس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:49 - 29 أكتوبر 2020
فرنسا فرنسا
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

قتل شخص وجرح آخرين بهجوم بسكين بالقرب من كنيسة في مدينة نيس الفرنسية. وفقاً لوسائل إعلام فرنسية

وقال وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانين إن الشرطة الفرنسية تنفذ عملية في منطقة الهجوم، مشيرا إلى أنه يعقد اجتماع خلية أزمة في وزارة الداخلية لمتابعة الحادث.

ودعت الشرطة الفرنسية عبر تويتر المواطنين إلى الابتعاد عن مركز بلدة نوتردام فيل في مدينة نيس، جنوب البلاد.

وقال كريستيان إستروسي، عمدة مدينة نيس الفرنسية، على تويتر إنه يعتقد أن الهجوم بالقرب من الكنيسة في نيس كان هجوما إرهابيا.

وأكد إستروسي إنه تم إلقاء القبض على شخص بعد الهجوم.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات