مقتل فرنسي وإصابة آخرين بهجوم بسكين قرب كنيسة في مدينة نيس

قتل شخص وجرح آخرين بهجوم بسكين بالقرب من كنيسة في مدينة نيس الفرنسية. وفقاً لوسائل إعلام فرنسية

وقال وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانين إن الشرطة الفرنسية تنفذ عملية في منطقة الهجوم، مشيرا إلى أنه يعقد اجتماع خلية أزمة في وزارة الداخلية لمتابعة الحادث.

ودعت الشرطة الفرنسية عبر تويتر المواطنين إلى الابتعاد عن مركز بلدة نوتردام فيل في مدينة نيس، جنوب البلاد.

وقال كريستيان إستروسي، عمدة مدينة نيس الفرنسية، على تويتر إنه يعتقد أن الهجوم بالقرب من الكنيسة في نيس كان هجوما إرهابيا.

وأكد إستروسي إنه تم إلقاء القبض على شخص بعد الهجوم.