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الجزائر: نقل الرئيس تبون إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية

  • فلسطين اليوم - الجزائر
  • 21:08 - 28 أكتوبر 2020
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
تقارير
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أكد التلفزيون الجزائري، اليوم الأربعاء، نقل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى ألمانيا لإجراء فحوصات  طبية معمقة.

والثلاثاء، أعلن رئيس وزراء الجزائر عبد العزيز جراد، نقل الرئيس تبون إلى وحدة متخصصة للعلاج بمستشفى بعين النعجة العسكري.

وأوضح أن الحالة الصحية للرئيس مستقرة ولا تستدعي أي قلق، مشيرًا إلى أنه يواصل نشاطاته اليومية من مقر علاجه.

السبت الماضي، دخل عبد المجيد تبون الحجر الصحي طوعًا مدة 5 أيام، امتثالاً لنصيحة من الطاقم الطبي للرئاسة، إثر ظهور أعراض كورونا على العديد من الإطارات السامية برئاسة الجمهورية الجزائرية وأعضاء من الحكومة.

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