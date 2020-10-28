الجزائر: نقل الرئيس تبون إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية

أكد التلفزيون الجزائري، اليوم الأربعاء، نقل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية معمقة.

والثلاثاء، أعلن رئيس وزراء الجزائر عبد العزيز جراد، نقل الرئيس تبون إلى وحدة متخصصة للعلاج بمستشفى بعين النعجة العسكري.

وأوضح أن الحالة الصحية للرئيس مستقرة ولا تستدعي أي قلق، مشيرًا إلى أنه يواصل نشاطاته اليومية من مقر علاجه.

السبت الماضي، دخل عبد المجيد تبون الحجر الصحي طوعًا مدة 5 أيام، امتثالاً لنصيحة من الطاقم الطبي للرئاسة، إثر ظهور أعراض كورونا على العديد من الإطارات السامية برئاسة الجمهورية الجزائرية وأعضاء من الحكومة.