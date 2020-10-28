إصابة لاعب جديد بفيروس "كورونا" في غزة

كشفت تقارير صحفية محلية الأربعاء عن إصابة رياضي جديد بفيروس "كورونا" المستجد خلال الساعات الماضية في قطاع غزة.

وأكدت التقارير أن إسماعيل أبو جراد لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي الأقصى أصيب بـ "كورونا" ما استدعى تواجده في الحجر الصحي هذه الفترة.

وأوضحت التقارير أن أبو جراد بصحة جيدة حاليًا, وسيعمل على الالتزام بتعليمات الأطباء لضمان الشفاء بشكل تام قريبًا.

ومن الجدير بالذكر 10 رياضيين أصيبوا سابقًا بـ "كوفيد 19", وهم محمود رمضان لاعب نادي أهلي البريج, وعلاء أبو جياب لاعب الرضوان, ورأفت عبد ربه لاعب نادي نماء سابقًا, وأشرف أبو توهة لاعب الجلاء, وعبد الله فياض مدرب الطائرة بنادي بيت حانون الرياضي, ونجله مصعب نجم الفريق، ومنتخب الناشئين, ومحمد أبو ريالة، وشقيقه بلال لاعبي شباب جباليا، والرضوان تواليًا, وعبد الله نسمان لاعب الرضوان سابقًا, ومحمد عاشور لاعب هلال غزة.