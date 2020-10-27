ترامب: الذين صوتوا لبايدن يبحثون عن آلية لتغير رأيهم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الناخبين الذين صوتوا لمنافسه الديمقراطي جو بايدن، غيروا رأيهم بعد المناظرة الثانية ويبحثون عن طريقة لتغيير تصويهم لصالحه.

وتشير استطلاعات الرأي الأمريكية إلى تفوق المرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وأضاف ترامب في تغريدة على "تويتر": السؤال الأكثر تكرار على محرك البحث غوغول، بعد المناظرة الثانية هو: "هل يمكنني تغيير تصوتي؟" - والمقصود هنا لصالحي. أما الجواب على هذا السؤال في أغلب الولايات فهو: "نعم .. فلتفعلوا ذلك .. هذا أهم خيار في حياتك".

جرت المناظرة الأخيرة بين الرئيس الحالي ترامب، ومنافسه جو بايدن، يوم الخميس في ناشفيل بولاية تينيسي. التقى السياسيان شخصيا وتحدثا أكثر من ساعة ونصف. وهذه المرة، كانت المشرفة على الجلسة تستطيع وقف عمل ميكروفونات كل من ترامب وبايدن، حتى لا يقاطع أحدهما الآخر دون توقف، كما كان الحال في المناظرات الأولى في أواخر سبتمبر.