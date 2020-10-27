احصائية مرعبة: ارتفاع عدد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا حول العالم

ارتع عدد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا (كوفيد-19) صباح اليوم الثلاثاء حول العالم في احصائية مرعبة أثارت مخاوف كثيرة من زيادة الأعداد للضعف في فصل الشتاء وسط محاولات للإنتاج لقاح فعال للفيروس.

ووفقًا للإحصائية التي نشرتها الصحة العالمية فإن عدد الوفيات بفيروس كورونا وصل إلى مليون و165 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها ما يزيد عن 43 مليونا و777 ألف إصابة.

فيما سجلت الصحة العالمية وفق ما هو معلن عنه تعافي أكثر من 32 مليونا و182 الف مريض.

يُشار إلى أن جائحة كورونا تفشت في 215 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف أمس الاثنين 411 ألفا و373 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 5,110 وفيات.

وبينت الاحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الاثنين أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي

أمريكا (529 وفاة)

الهند (505 وفيات)

الأرجنتين (405 وفيات)

إيران (337 وفاة)

البرازيل (288 وفاة).

كما أشارت إلى أن الدول الخمس عالميا التي سجلت أمس أعلى حصيلة اصابات جديدة خلال يوم واحد، كانت على التوالي

أمريكا (69,841 إصابة)

الهند (36,838 اصابة)

فرنسا (26,771 إصابة)

بريطانيا (20,890 إصابة)

سويسرا (17,440 إصابة).

وخلال المتابعة الدقيقة لقائمة الأعلى تسجيل في عدد الاصابات والوفيات فقد حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على صدارة الترتيب بالمرتبة الأولى.

أول خمس دول في ترتيب الاعلى عدد وفيات في العالم منذ تفشي الفيروس حتى اليوم على النحو التالي: