ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

60 مليون يدلون بأصواتهم في الاقتراع المبكر الامريكية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:58 - 26 أكتوبر 2020
الانتخابات الامريكية تصويت مبكر الانتخابات الامريكية تصويت مبكر
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أدلى أكثر من 60 مليون أمريكي حتى الآن، بأصواتهم في الاقتراع المبكر لانتخابات الرئاسة المقررة في 3 نوفمبر المقبل.

وأظهرت بيانات "مشروع الانتخابات الأمريكية"، اليوم الاثنين، أن أكثر من 60 مليونا أدلوا بأصواتهم في انتخابات الرئاسة قبل ثمانية أيام من موعد الاقتراع وذلك في تصويت متجاوز للأرقام القياسية يمكن أن يسفر عن أعلى إقبال خلال أكثر من قرن.

والإحصاء هو أحدث إشارة إلى الاهتمام الكبير بالسباق بين الرئيس دونالد ترامب المنتمي إلى الحزب الجمهوري ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

كما يشير إلى رغبة الناخبين في الحد من خطر التعرض للإصابة بكوفيد-19 الذي أودى بحياة 225 ألفا في الولايات المتحدة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات