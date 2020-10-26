الكشف عن تحالف إقليمي "إسرائيلي" جديد مع دول عربية بحماية أميركية

يعقد مسؤولون سودانيّون و"إسرائيليّون" اجتماعًا علنيًا لأوّل مرّة في "الأسابيع المقبلة"، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجيّة السودانيّة.

ووفق بيان صادر عن الخارجيّة السودانيّة، فإن مباحثات الوفدين ستعقد للتفاوض "حول إبرام اتفاقيات للتعاون في مجالات الزراعة والتجارة والاقتصاد والطيران ومواضيع الهجرة وغيرها".

وأكد بيان الخارجية أنّ السودان وإسرائيل اتفقا "على العمل المشترك لبناء مستقبل أفضل، ولدعم قضية السلام في المنطقة".

في السياق، قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، في لقاء مع صحيفة "السوداني"، نشر اليوم، الأحد، "نحن حاليًا تحت المظلة الأميركيّة نبني تحالفا سودانيا إماراتيا مصريا وأردنيا، ونتوقع انضمام دول أخرى في الإقليم لهذا التحالف".

وكشف كوهين أنّه سيرأس الوفد الإسرائيلي إلى السودان، وأن الوفدان سيبحثان "التكامل والمشاريع المُشتركة في الاقتصاد والعلاقات الثنائية بين البلدين في الفترة القادمة، أنا شخصيًا سأترأس الوفد الإسرائيلي القادم للخرطوم".

وتابع كوهين أنّ المناقشة الفعليّة المباشرة "بين الخرطوم وإسرائيل بدأت بعد لقاء البرهان ونتنياهو في عنتيبي (في شباط/فبراير الماضي)، وتبعتهُ سلسلة من اللقاءات بين وفدي الدولتين تحت رعاية أميركيّة، وآخر اللقاءات كانت الأسبوع الماضي ونجح فيها الوفدان في كسر الحاجز والوصول لاتفاق سلامٍ، الذي ينص على تطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأضاف أنّ "إسرائيل لم تقدم وعودًا للسودان بمساعدات مالية حتى الآن، لكن المتفق عليه تطبيع العلاقات على المستوى الدبلوماسي وسيكون هناك تعاون أمني وتبادل سلع تجارية، واستثمارية بين البلدين، وأؤكد إذا دخل المستثمرون "الإسرائيليون" السودان ووجدوا بيئة جيدة في السودان للعمل، سيساهم هذا بشكل كبير في نهضة السودان في المجال الاقتصادي".

وأمس، السبت، قال رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، إنّ "الاتفاق" مع السودان "خطوة إضافية لسلام تاريخي"، وإن "دولا أخرى ستنضم".

وتابع نتنياهو أنّ الاتفاقيّات "جيّدة لأمن إسرائيل ولجيبتها. نحن نغيّر خارطة الشرق الأوسط. الأمر سيوفر ساعات ونقودًا على الطيران – من الشرق ومن الغرب. الحديث عن تغيير وضع. إسرائيل كانت معزولة بالمطلق. أنا أقول لكم من الآن: ستنضمّ دول إضافية".

وصدر أول من أمس، الجمعة، إعلان أميركي – إسرائيلي – سوداني مشترك، تحدّث عن تطبيع العلاقات وإنهاء العداء، بعد اتصال هاتفي ضمّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، ورئيس مجلس السيادة السوداني، الجنرال عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك.

وقال نتنياهو، الجمعة، إنّ "وفودا من السودان وإسرائيل ستجتمع قريبا لبحث التعاون في العديد من المجالات، بما في ذلك الزراعة والتجارة وغيرها من المجالات المهمة"، وأضاف "سماء السودان مفتوحة لإسرائيل اليوم، وهذا يسمح برحلات مباشرة وأقصر بين إسرائيل وأفريقيا وأميركا الجنوبية".

بينما قال الإعلان الأميركي – الإسرائيلي – السوداني إنّ قادة إسرائيل وأميركا والسودان اتفقوا على بدء علاقات اقتصادية وتجارية بين السودان وإسرائيل مع التركيز مبدئيا على الزراعة، وأن أميركا ستتخذ خطوات لاستعادة حصانة السودان السيادية والعمل مع شركاء دوليين لتخفيف أعباء ديونه.