إيران: على الكيان الإسرائيلي الإفراج عن الأسير الأخرس

طالبت إيران اليوم الأحد الكيان الإسرائيلي بإنهاء اعتقالها التعسفي للأسير الفلسطيني ماهر الأخرس، وذلك تعليقًا على تدهور الحالة الصحية للأسير ماهر الأخرس.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في حسابها على موقع "تويتر": "مضت 3 أشهر على اعتقال ماهر الأخرس بلا اتهام، رغم إضرابه عن الطعام والاحتجاجات الدولية فما زال الكيان "الإسرائيلي" يمتنع عن إنهاء اعتقاله غير المبرر".

وأضافت أن على "المحتلين" إنهاء الاعتقالات التعسفية والإفراج عنه وعن مئات الفلسطينيين المعتقلين ظلمًا، مستخدمة هاشتاغ "أفرجوا عن ماهر الأخرس".

ويخوض الأسير الأخرس (49 عامًا) من جنين شمال الضفة الغربية، اضراباً عن الطعام منذ اعتقاله في 27 يوليو الماضي رفضًا لاعتقاله الإداري، حيث صدر بحقه أمر اعتقال إداري مدته أربعة شهور.