إيران تعلق على موافقة السودان التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي

دانت وزارة الخارجية الإيرانية قرار الحكومة السودانية تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" بوساطة إمريكية، جاء ذلك في تغريدة نشرتها الوزارة عبر حسابها على "توتير".

وقالت الوزارة: "إذا تجاهلتم الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، ودفعتم التعويضات المناسبة؛ عندها سيتم حذفكم من قائمة الدول الراعية للإرهاب"، في إشارة إلى موافقة السودان على دفع 335 مليون دولار لواشنطن، مقابل إزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأشارت الوزارة الإيرانية إلى أنه من الواضح أن "هذه القائمة الأمريكية مزيفة ومخزية مثل حرب الولايات المتحدة على الإرهاب".

والجمعة، قال وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، إن الحكومة الانتقالية وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، موضحا أن "المصادقة عليه تظل من اختصاص الأجسام التشريعية"، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وبذلك يصبح السودان الدولة العربية الخامسة التي تبرم اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، بعد مصر (1979)، والأردن (1994)، والإمارات والبحرين (2020).

وعقب الاتفاق، أعلنت قوى سياسية سودانية رفضها القاطع للتطبيع مع إسرائيل، من بينها حزب الأمة القومي، وهو ضمن الائتلاف الحاكم، والحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري.