قرار رسمي بإقالة مسؤول مصري أساء للكويت

أعلنت وزارة القوي العاملة المصرية، اليوم السبت، إقالة أحد مسؤولي الوزارة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بعد إساءته لدولة الكويت على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت وزارة القوي العاملة بيانا استنكرت ورفضت فيه كليا ما صدر من معاون وزير القوي العاملة من الإساءة بحق دولة الكويت ورموزها، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وشددت الوزارة في بيانها على أنها اتخذت الإجراءات القانونية على الفور بحق معاون الوزير عن هذه الإساءة، مؤكدة أن ما صدر منه عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر تجاوزا وإخلالاً، ولا يمت من قريب أو بعيد بصلة للحكومة المصرية، حيث أن ما صدر من هذا المسؤول جاء من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت الوزارة في بيانها عن أنها قامت بإقالة المسؤول من منصبه، فضلا عن إحالته إلى التحقيق فورا أمام لجنة قانونية على مستوي عال للتحقيق في الموضوع، وإصدار قرار بإيقافه عن العمل فترة التحقيق.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها، حرصها على العلاقة الوطيدة والقوية بين مصر والكويت شعباً ودولة لاسيما على ضوء اشتراك مواطني البلديّن في نضالات مشتركة امتزجت فيها دماؤهم الذكية تضامناً مع بعضهما البعض، وأن هذه العلاقات تتمتع باهتمام الجانبين وتحظى بحرصهم المتبادل على تنميتها إلى آفاق أرحب بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبيّن.