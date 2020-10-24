اتفاق التطبيع مع السودان يتضمن بنداً خاص بحزب الله.. فما هو؟

كشف مسؤول أمريكي بارز، عن بند يتعلق بـ "حزب الله" اللبناني، في اتفاق التطبيع بين السودان و"إسرائيل".

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، عن المسؤول الأمريكي، تأكيده أن "اتفاق التطبيع المبرم بين "إسرائيل" والسودان يشمل إدراج حكومة الخرطوم "حزب الله" اللبناني على قائمة الإرهاب".

وقال المسؤول، إن "السودان وافق على تصنيف "حزب الله" تنظيما إرهابيا، على الرغم من أن البيان الأمريكي- السوداني- "الإسرائيلي" المشترك بشأن اتفاق التطبيع لم يتطرق إلى هذا الموضوع".

و​أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، تطبيع السودان العلاقات مع "إسرائيل".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض: "أعلن الرئيس دونالد ترامب، أن السودان وإسرائيل قد اتفقا على تطبيع العلاقات. خطوة كبيرة أخرى نحو بناء السلام في الشرق الأوسط مع دولة أخرى تنضم إلى اتفاق أبراهام".