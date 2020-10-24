تفاصيل خطيرة لاتفاق التطبيع بين السودان و"اسرائيل" بشأن "حزب الله"

كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية اليوم السبت تفاصيل خطيرة عن اتفاق التطبيع بين السودان و"إسرائيل" يطال حزب الله اللبناني.

وأكد مسؤول أمريكي لوكالة اسوشيتد برس، أن الاتفاق يشمل إدراج حكومة الخرطوم لـ "حزب الله" اللبناني على قائمة الإرهاب.

وقال: "إن السودان وافق على تصنيف "حزب الله" تنظيما إرهابيا، على الرغم من أن البيان الأمريكي-السوداني-الإسرائيلي المشترك بشأن اتفاق التطبيع لم يتطرق إلى هذا الموضوع".

وتحاول الولايات المتحدة و"إسرائيل" إقناع شركائهما على إدراج "حزب الله" بأكمله على قائمة الإرهاب.

وأصبح السودان أمس ثالث دولة عربية منذ بداية العام الجاري، بعد الإمارات والبحرين، تقرر تطبيع العلاقات وتوقيع اتفاق السلام مع "إسرائيل"، بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية.