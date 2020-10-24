الزعانين: الاسير ماهر بات معرض للاستشهاد في أي لحظة

قال الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى تامر الزعانين: "إن الوضع الصحي للأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ 90 يومًا متتالية يزداد سوءاً يوماً بعد يوم وبات الأسير معرض للاستشهاد في أي لحظة.

وأشار إلى أن الأسير ماهر يواصل مواجهة غطرسة السجان الإسرائيلي منذ 3 شهور لانهاء اعتقاله الاداري مبينًا أنه يوجه من خلال إضرابه رسالة للشاباك الصهيوني أن الاعتقال الإداري مرفوض من قبل كافة الأسرى ومخالف للقوانين الدولية.

ولفت الزعانين إلى أن أحلام حداد محامية الاسير ماهر الأخرس استطاعت انتزاع قرار من ما تسمى المحكمة العليا الصهيونية لإعادة الأسير الأخرس إلى مستشفى كابلان عقب نقله إلى ما تُسمى عيادة سجن الرملة.

وأكد الزعانين، أن نقل الأسير الأخرس من مستشفى كابلان إلى ما تسمى عيادة سجن الرملة شكل خطورةً حقيقيةً على حياته وكشف تلاعب النيابة الصهيونية بحياة الأسير الأخرس ومدى استهتارها بحياته.

وشدد على أن الوضع الصحي الخطير للأسير الأخرس يتطلب من الكل الفلسطيني والرئاسة الفلسطينية التدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير، قائلًا: "على أبناء شعبنا في الضفة المحتلة وقطاع غزة والخارج الضغط على المؤسسات الدولية لإنقاذ الأسير الأخرس.

وطالب الزعانين برفع ملف الاعتقال الإداري وقضية الأسير الأخرس إلى المحافل الدولية من أجل إنقاذ حياته وإنهاء الاعتقال الإداري بشكل كامل خاصةً أن الاحتلال يضرب كافة المواثيق الدولية بعرض الحائط.