تشهد اسعار الخضروات في اسواق قطاع غزة ارتفاعاً ملحوظًا في الأسعار من يوم إلى آخر في ظل التغير المناخي الذي أثر على جودة المنتجات وقلة توفرها في الأسواق.

وتحظى اسعار الخضروات في اسواق قطاع غزة على اهتمام كبير من قبل المواطنين لا سيما وأنهم يرغبون بالتعرف على الاسعار خشية من تعرضهم للاحتكار من التجار.

اسعار الخضروات في اسواق قطاع غزة

وجاءت اسعار الخضروات على النحو التالي:

الطماطم الكيلو 4 شيكل

الخيار الكيلو بـ 2.5 شيكل

بصل الكيلو بـ 2 شيكل

الكوسا الكيلو بـ 3 شيكل

الباذنجان الكيلو 1.2 شيكل

البطاطا الكيلو بـ 2 شيكل

الفلفل الكيلو بـ 2 شيكل

الجزر الكيلو بـ 2 شيكل

الثوم الكيلو بـ 8 شيكل

الزهرة بـ 4 شيكل

القرع بـ 2 شيكل

ليمون بـ 2 شيكل

الملوخية 2 شيكل