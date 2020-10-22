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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الكشف عن تفاصيل حريق تنومة غرب المملكة السعودية

  • فلسطين اليوم - الرياض
  • 10:40 - 22 أكتوبر 2020
حريق تنومة حريق تنومة
تقارير
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كشفت السلطات السعودية آخر تطورات حريق تنومة الذي شب في الغابة ليلة أمس الاربعاء جنوب غربي المملكة.

وأعلنت إمارة منطقة عسير، التابعة لها المحافظة، أن "نسبة إخماد حريق تنومة بلغت 70% من المساحة المعروفة حدودها حاليًا، فيما تستمر عملية الإخماد في الأجزاء المتبقية؛ رغم صعوبة التضاريس".

​وقالت إمارة المنطقة، عبر "تويتر": "بقيادة إدارة الدفاع المدني في عسير وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة عن طريق غرفة العمليات المشتركة بإمارة المنطقة، تتابع الغرفة أعمال اللجنة الميدانية للدفاع المدني التي تباشر إخماد حريق جبل غلامة بمحافظة تنومة، وتؤكد عدم تسجيل أي اصابات حتى الآن".

​وأضافت: "غرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير تنشىء قيادة ميدانية موحدة بمحافظة تنومة وبمشاركة محافظة النماص معاً، وتدعم القيادة الميدانية بتنومة بآليات دعم من بلديات المنطقة، وتوجه بتوفير وحدات سكنية لفرق الطوارئ القادمة من خارج المحافظة".

​وأشارت إلى أنه "قدرت القيادة الميدانية لإدارة أزمة حريق تنومة مساحته بـ 1000*500م ، وتم تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية في مراحل إخماده منها إخلاء منزل واحد فقط، كإجراء احترازي رغم بعد مسافته عن موقع الحريق، وسيتم تعزيز عملية الإخماد بالطائرة الاستطلاعية عند أول ضوء".

اندلع، مساء أمس الأربعاء، حريق ضخم في محافظة تنومة السعودية، فيما هرعت فرق الإطفاء للسيطرة عليه.

​وقال الحساب الرسمي للدفاع المدني السعودي على تويتر، إن "فرق الدفاع المدني بمحافظة تنومة تباشر حريقا بمنطقة وعرة بجبل غلامه".

وأضاف الحساب ذاته أن شدة الرياح ساهمت في انتشار الحريق، فيما تعمل الفرق على محاصرته، ولم تسجل أي إصابات حتى الآن.

 

 

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