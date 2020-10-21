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غانتس يطير إلى واشنطن لعقدِ اجتماعٍ امنيٍ مهم مع وزير الدفاع الأمريكي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:36 - 21 أكتوبر 2020
غانتس غانتس
تقارير
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من المقرر أنْ يسافر وزير الحرب الاسرائيلي بيني غانتس الليلة إلى واشنطن لعقد اجتماعات أمنية مع وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن ان غانتس سيلتقي بوزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر ومسؤولين كبار آخرين في البنتاغون، وسيناقش معهم ملفات عديدة بينها الحفاظ على الميزة النوعية لـ"إسرائيل" في الساحة الأمنية في المنطقة، على خلفية الصفقة المستقبلية لبيع طائرات F-35 للإمارات.

وأضافت، القناة العبرية 12 أن غانتس سيناقش كذلك الملف الإيراني، والسياسات الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران بالشرق الأوسط، ومنع تمركزها العسكري بالمنطقة.

ومن المتوقع أن يعود غانتس إلى إسرائيل يوم الخميس.

 

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