الاحتلال يحول حسن يوسف للاعتقال الاداري

حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، القيادي في حركة حماس حسن يوسف (65 عامًا) للاعتقال إداريًّا، عقب اعتقاله بداية تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وقال أويس حسن، نجل القيادي في "حماس": إن الاحتلال حوّل والده للاعتقال إداريًّا 6 أشهر.

واعتقلت قوات الاحتلال القيادي "يوسف" فجر الجمعة 2 أكتوبر الجاري، عقب دهم منزله في بلدة بيتونيا غربي مدينة رام الله؛ قبل أن تنقله إلى سجن "عوفر" العسكري.

وأفرج الاحتلال عن يوسف في تموز/ يوليو الماضي بعد اعتقال استمر 15 شهرًا، قضاها في الإداري.

وأمضى حسن يوسف في سجون الاحتلال 21 عامًا، معظمها في الاعتقال إداريًّا، وأبعد إلى مرج الزهور في الجنوب اللبناني عام 1992 رفقة 415 ناشطًا فلسطينيًّا.