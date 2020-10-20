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توقيع 4 اتفاقيات تعاون جديدة بين الإمارات والكيان الإسرائيلي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:52 - 20 أكتوبر 2020
الامارات واسرائيل الامارات واسرائيل
تقارير
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وقعت دولة الاحتلال الإسرائيلي والإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، 4 اتفاقيات تعاون، في مطار بن غوريون في تل أبيب.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الاتفاقيات شملت مجال الطيران والإعفاء المتبادل من التأشيرات للسياح من البلدين، وحماية الاستثمارات والعلوم والتكنولوجيا.

ووقّع من الجانب "الإسرائيلي" وزير المالية "يسرائيل كاتس" ووزيرة النقل "ميري ريغيف"، ووزير العلوم والتكنولوجيا "يزهار شاي" ومدير عام هيئة السكان "شلومو مور- يوسف".

وفي وقت سابق اليوم، وصل وفد حكومي إماراتي، إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، في أول زيارة رسمية منذ التوقيع على اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين، منتصف الشهر الماضي.

تأتي هذه الاتفاقيات عقب مصادقة رئيس الوزراء الاماراتي راشد بن زايد على اتفاق التطبيع الذي جرى توقيعه في البيت الابيض في 15 سبتمبر الماضي بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ذلك الاتفاق الذي وصفه الفلسطينيون بأنه خيانة للقضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني ، وخروج عن الاجماع العربي.

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