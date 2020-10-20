توقيع 4 اتفاقيات تعاون جديدة بين الإمارات والكيان الإسرائيلي

وقعت دولة الاحتلال الإسرائيلي والإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، 4 اتفاقيات تعاون، في مطار بن غوريون في تل أبيب.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الاتفاقيات شملت مجال الطيران والإعفاء المتبادل من التأشيرات للسياح من البلدين، وحماية الاستثمارات والعلوم والتكنولوجيا.

ووقّع من الجانب "الإسرائيلي" وزير المالية "يسرائيل كاتس" ووزيرة النقل "ميري ريغيف"، ووزير العلوم والتكنولوجيا "يزهار شاي" ومدير عام هيئة السكان "شلومو مور- يوسف".

وفي وقت سابق اليوم، وصل وفد حكومي إماراتي، إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، في أول زيارة رسمية منذ التوقيع على اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين، منتصف الشهر الماضي.