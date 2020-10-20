شمخاني: السياسة الأمريكية تقوم على خلق الفوضى وانعدام الأمن

قال أمين المجلس الاعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني: "إن اساس السياسة الأمريكية تقوم على خلق الفوضى وانعدام الأمن، ولا يهم إذا كان ذلك في أفغانستان أو العراق".

وأشار شمخاني خلال استقباله رئيس المجلس الاعلى للمصالحة الوطنية في افغانستان عبدالله عبدالله في طهران، الى أن سياسة الولايات المتحدة في منطقة غرب آسيا سياسة تخريبية، قائلا: "هذه السياسات لم تحقق إلا الحرب والدمار والتخلف لشعوب المنطقة".

وأضاف: "إن دور الولايات المتحدة الأمريكية هو إطلاق الحركات الإرهابية، ومن الأمثلة الواضحة على ذلك تأسيس تنظيم داعش"، مشددًا على أن الطريقة الوحيدة للبقاء في مأمن من هذه الفخاخ الأمريكية الخطيرة هي المقاومة والحفاظ على الوحدة والتماسك".

واعتبر شمخاني ان استمرار الحوار بين الأفغان، والحفاظ على الجمهورية وحقوق القوميات والمذاهب واحترام الدستور عناصراً رئيسيةً وفعالةً للغاية في إرساء الاستقرار والأمن الدائمين في أفغانستان، قائلاً "كانت أمريكا تحاول دائماً تقويض عناصر الاستقرار الرئيسية في أفغانستان من أجل الحفاظ على بقائها واستمرار الفوضى".

ووصف شمخاني أي اجراء خارج إطار القيم والوطنية بأنه خيانة لسنوات النضال والتضحية للشعب الأفغاني، قائلاً، "لا ينبغي التضحية بالمصالح طويلة الأجل للشعب الأفغاني من أجل بعض المصالح العابرة".

واضاف شمخاني، "ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية اثبتت طيلة الاعوام الأربعين الماضية حسن الجوار من خلال الدعم الشامل وقبول أكثر من 3 ملايين لاجئ أفغاني، وتتوقع من مسؤولي هذا البلد الا يسمحوا بوحدتهم تنفيذ مخططات الاجانب البغيضة لزرع الخلاف بين البلدين".

بدوره اعرب عبد الله عبد الله، عن تقديره لدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومواقفها المبدئية تجاه أفغانستان، معتبرا تعزيز العلاقات مع إيران الشقيقة والصديقة أحد مبادئ وأولويات السياسة الخارجية لبلاده.

وقدم رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية، تقريرًا عن آخر التطورات في عملية السلام الأفغانية، قائلاً، "إن إرساء السلام والأمن المستديمين في هذا البلد له دور مؤثر في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة".