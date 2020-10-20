ماكرون يغرد بالعربية: سنهزم الشر من جذوره

علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء على زيارة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لباريس مغردًا باللغة العربية على تويتر.

وقال ماكرون في تغريدته:

تستمر فرنسا في التزامها بالوقوف إلى جانب العراق في محاربة الإرهاب، ودعم احترام سيادته، وسنهزم الشّر من جذوره

أتوجه بالشكر إلى العزيز مصطفى الكاظمي على استعراض المبادرة التي بدأناها معاً بعد شهر من زيارتي بغداد

تستمر فرنسا في التزامها بالوقوف إلى جانب العراق في محاربة الإرهاب، وفي دعم احترام سيادته. وسنهزم الشّر من جذوره. وأتوجه بالشكر إلى العزيز مصطفى الكاظمي على استعراض المبادرة التي بدأناها معاً بعد شهر من زيارتي بغداد. pic.twitter.com/tePLCXaiNG — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 19, 2020

وكان الكاظمي وصل إلى فرنسا، أمس الاثنين، على رأس وفد رفيع المستوى، ضمن جولة أوروبية تشمل ألمانيا وبريطانيا.

وجاء في بيان للرئاسة الفرنسية، اليوم الثلاثاء: "الرئيس الفرنسي جدد التأكيد على التزام فرنسا الكامل ضمن التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، ورغبتها في تعميق العلاقات الثنائية الخاصة بالدفاع عن العراق".

وقال البيان: "إن التحديات الرئيسية للعراق تتمثل في تنظيم "داعش"، والتدخل الأجنبي في شؤونه، مؤكدا أن الزعيمين رحبا بخطط مجموعة ألستوم الفرنسية للعمل في مشروع مترو بغداد".

وزار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأربعاء 2 سبتمبر/أيلول الماضي، العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية، والتقى برؤساء مجلس الوزراء والبرلمان والجمهورية.